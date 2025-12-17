Каток на площади 1905 года откроют 21 декабря

Каток на площади 1905 года откроется в воскресенье, 21 декабря. Он практически готов: установлена вся инфраструктура, осталось только завершить заливку льда.

Билеты на первые сеансы уже поступили в продажу. Купить их можно на сайте площадки. Для детей билет (с прокатом коньков) стоит от 350 до 1100 рублей, для взрослых – от 500 до 1100.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году число сеансов на катке увеличится, а их длительность сократится до 1 часа. Как и в прошлом году, два первых сеанса в будние дни будут бесплатными, если вы придете со своими коньками.

Открытие ледового городка планируется 30 декабря. Работы идут по плану. Лед для скульптур фестиваля «Европа-Азия» был привезен из Ханты-Мансийска, остальные элементы городка, например изгородь вдоль реки Исеть, сделаны изо льда с карьера «Северка».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube