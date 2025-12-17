20-метровый символ Нового года установят в Преображенском парке

В этом году новогоднее оформление в Академическом районе появится в новом месте – на площади во второй очереди Преображенского парка. Там ГК «КОРТРОС» организует фотозону и уже полюбившуюся жителям района «Волшебную почту Академического», с помощью которой дети смогут отправить письмо Деду Морозу.

На холме рядом с фотозоной расположится главное украшение праздника – новогодняя елка высотой 20 метров. Ранее в Академическом ставили ели высотой до 12 метров.

«Для нас Новый год – это время создавать для жителей по-настоящему волшебную атмосферу прямо у дома. Надеемся, что большая ель на холме станет не просто украшением, а новым центром притяжения для семей и друзей, где можно будет встретить праздник, сделать яркие фотографии и зарядиться новогодним настроением», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Монтаж новогодней елки начался 16 декабря. Новая площадка на холме в центре Преображенского парка выбрана не случайно – это популярное место отдыха жителей круглый год. Летом здесь устраивают пикники, а зимой катаются на санках. Помимо главной елки, в Академическом появится еще порядка 11 крупных новогодних деревьев в ключевых локациях, например, между школами №16 и №19. Дополнительно во всех дворах района установят небольшие елочки высотой 1,5-2 метра, которые жители смогут украсить по своему вкусу.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube