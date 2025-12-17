В Екатеринбурге отремонтируют пять учреждений культуры. На строительство новых нет денег

Власти Екатеринбурга потратят 203 миллиона рублей на ремонт учреждений культуры. В 2026 году планируется обновить кинотеатр «Колизей», в котором размещается Екатеринбургский театр современной хореографии, провести ремонт в музее истории Екатеринбурга и культурном центре «Верх-Исетский». Эти планы сегодня утвердили депутаты комиссии по местному самоуправлению во время второго чтения бюджета.

Общие траты на культуру в Екатеринбурге в следующем году составят 2,883 миллиарда рублей. Из них 251 миллион рублей направят на проведение культурно-массовых мероприятий в городе.

Строительство новых культурных объектов в бюджете не предусмотрено. Как уточнил директор департамента культуры Илья Марков, городские власти ищут способы софинансирования таких проектов. Так, готов эскиз детской школы искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова, для которой уже выделен земельный участок в микрорайоне Заречном. В следующем году завершится реконструкция здания школы искусств № 10 в Кольцово. На 2026 год также намечено строительство новых вольеров для амурских тигров в зоопарке. Кроме того, в планах – обновление музыкальной школы № 13 имени Дунаевского на ЖБИ, сообщили в пресс-службе городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

