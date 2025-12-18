Плесень, немытые тарелки и крсысы: приставы закрыли жуткую столовую

Приставы закрыли и опечатали столовую в промзоне на Эльмаше. Точка общепита на улице Совхозной, 20, не будет работать минимум 60 суток. Как выяснилось, там царила антисанитария.

«Ггигиенический журнал отсутствует, в производственных помещениях допускается хранение личных вещей, в цехах отсутствуют раковины для мойки рук, обработка мяса, рыбы и сырых овощей производится на одной разделочной доске, внутренняя отделка имеет повреждения, у окна следы плесени, нарушаются условия хранения продуктов, мытье посуды производится некачественно, не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации», – перечислили в пресс-службе управления судебных приставов по региону.

Однако и это не исчерпывающий список нарушений: к работам были допущены повара без санитарных книжек и соответствующего обучения. В итоге столовую закрыли по решению суда – владельцев признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (статья 6.6 КоАП РФ).

Екатеринбург, Елена Сычева

