Бывшего замглавы Каменского округа будут судить за взятки

В Каменске-Уральском завершено расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы Каменского округа Андрея Баранова.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, Баранова обвиняют в получении взятки в значительном размере (более 25 тысяч рублей) и в крупном размере (более 150 тысяч рублей).

По данным следствия, осенью 2024 года обвиняемый трижды получал деньги от индивидуального предпринимателя за создание для него благоприятных условий по заключению муниципальных контрактов.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело в отношении бизнесмена по обвинению его в даче взяток ранее уже было направлено в суд.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube