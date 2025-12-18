Суд прекратил дело вице-президента РЖД, из-за которого в Екатеринбурге не построили механизированную прачечную

Басманный районный суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова. Основанием для прекращения дела стало истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, сообщил «Ведомостям» адвокат Акулова Николай Яшин.

Акулов и второй фигурант, бывший руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин, были арестованы в феврале 2023 г. Им вменялась растрата более 330 млн руб., выделенных дочерней структурой РЖД – АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Обоим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере», напоминает газета «Ведомости».

По версии следствия, с 8 февраля 2008 г. по 25 января 2016 г. Акулов и Воронин, действуя в составе организованной группы, похитили 330,5 млн руб. Деньги перечислялись по двум основным соглашениям: договор возмездного оказания услуг от 20 апреля 2010 г. и договор инвестирования от 29 декабря 2012 г. между ФПК и ООО «Мехпрачечная СвЖД», одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья и мягкого инвентаря для пассажиров. Следствие утверждало, что работы по строительству прачечной фактически не были выполнены, а выделенные средства выведены и использованы фигурантами в личных интересах.

В рамках договора от 2010 г., согласно обвинению, компании были необоснованно предоставлены исключительные условия по стирке и сушке мягкого съемного инвентаря, что обеспечивало «Мехпрачечной» повышенный доход по сравнению с другими контрагентами – на 5% выше рыночных расценок. Договор 2012 г. закреплял выделение ФПК на строительство здания прачечной 300 млн руб. Позже, по версии следствия, строительство так и не было завершено, а средства похищены.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», еще на стадии утверждения обвинительного заключения у дела возникли процессуальные сложности. Московская межрегиональная транспортная прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение и вернула материалы следствию для дополнительного расследования. Поводом стали допущенные следствием нарушения, в том числе связанные с определением периода совершения преступления.

Фигуранты несколько месяцев находились в СИЗО, затем их перевели под домашний арест, позднее мера была заменена на запрет определенных действий. Судебный процесс в Басманном суде длился с сентября 2024 г., сопровождался многочисленными ходатайствами защиты и спорами о сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Так, следственный департамент МВД добивался ограничения сроков ознакомления фигурантов и их адвокатов, полагая, что процедура намеренно затягивается.

Защита настаивала, что в обвинительном заключении был неверно указан момент окончания преступления, что напрямую влияло на исчисление сроков давности. По версии Яшина, инкриминируемые действия не могли образовывать продолжаемое преступление в том виде, в каком его описывало следствие, а потому срок давности по делу истек до направления материалов в суд. Кроме того, защита указывала на гражданско-правовой характер отношений между ФПК и подрядчиком. В материалах дела фигурировали банковские гарантии, предоставленные «Мехпрачечной СвЖД», а также мировые соглашения между сторонами. В 2019 г. ФПК получила 300 млн руб. по банковской гарантии, что, по мнению адвокатов, свидетельствовало об отсутствии умысла на хищение.

По словам Яшина, в последнее время Акулов серьезно болел и длительное уголовное преследование сказывалось на его состоянии. «Безусловно, он рад прекращению дела», – отметил адвокат. При этом, добавил Яшин, защите пока не известно, намерена ли ФПК, признанная потерпевшей стороной, обжаловать решение суда. Еще один фигурант дела – владелец «Мехпрачечной СвЖД» Вячеслав Шеянов был ранее заочно арестован и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

Москва, Елена Васильева

