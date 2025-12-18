С нового года в Екатеринбурге появятся еще четыре платных парковки

С 1 января 2026 года в Екатеринбурге начнут работать еще четыре платных парковочных пространства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, стоянки расположатся по следующим адресам:

– улица Бориса Ельцина, от Боевых Дружин до Челюскинцев;

– улица Маршала Жукова, от Антона Валека до Боевых Дружин;

– улица Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

– улица Фурманова, от Московской до Чапаева.

В администрации отмечают, что платные парковки снижают количество пробок, возникающих из-за беспорядочно оставленных машин, и помогают уборке городских улиц, облегчая проезд коммунальной техники. Сейчас жители могут оставить машины в 105 локациях, где в общей сложности оборудовано 5630 парковочных мест. Из них для горожан с ОВЗ предназначено 565 мест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube