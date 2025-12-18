Объявлены имена первых хедлайнеров «Старого Нового рока»

Организаторы фестиваля «Старый Новый рок» назвали первых хедлайнеров. Это группы «Быдлоцыкл», «Запрещенные барабанщики» и «Патрик Кэш».

«Быдлоцыкл» – проект основателей питерской группы «Аффинаж» Эма Калинина и Сергея Сергеича. Patrick Cash – электронная инди-поп-хаус-панк-группа из Екатеринбурга, автор вирусного трека «8 Марта где?».

«Запрещенные барабанщики» – группа, которая давно не нуждается в представлении и регулярно выступает на уральских фестивалях. Среди самых известных песен группы – «Убили негра», «Таблетка», «Мама Зузу», «Куба», «Случай в Макдональдсе», «Котовский» и «1000000 USD».

Фестиваль «Старый Новый Рок» пройдет 11 января 2026 года в КЦ «Урал».

