Как вернуть товар, когда продавец с маркетплейса отменил его доставку, – совет юриста

В предновогодние дни традиционно увеличивается спрос на дистанционную покупку товаров, а вместе с ним – и количество жалоб на онлайн-продавцов. В 2025 году остро встала проблема аннулированных заказов: когда человек уже оплатил товар, но ему приходит уведомление, что доставка отменена, и деньги будут возвращены.

«Мы понимаем, что у продавцов бывают сложности с логистикой. Также не все продавцы адекватно следят за ценами. Например, стоимость товара меняется на сайте, и продавец уже не хочет передавать покупателю товар по старой цене. Но такие действия связаны с односторонним отказом от договора, и это незаконно. У нас есть способ защиты таких потребителей, мы знаем, как заставить или уговорить продавца исполнить договор. Поэтому советую покупателям в таких случаях обращаться к нам за консультациями», – сообщила на пресс-конференции директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Еще часто покупателей занимает вопрос возврата бонусов. Например, если покупатель частично оплатил товар бонусами, но затем вернул его – бонусы «сгорают». «Позиция закона и судов такова, что бонусы не подлежат обналичиванию. Поэтому когда вы просите вернуть деньги за товар, вы можете просить, чтобы восстановили ваш баланс бонусов на счете или в личном кабинете», – посоветовала эксперт.

В 2025 году Екатеринбургский центр защиты потребителей провел более 4 тысяч консультаций граждан. У 85% обратившихся действительно были нарушены потребительские права. Остальные горожане либо находились в заблуждении относительно своих прав, либо просили юристов проверить договор и чистоту сделки. Случаи потребительского экстремизма тоже встречались в практике муниципального центра, но таким людям там не помогают, сообщила Янина Голубева.

Екатеринбург

