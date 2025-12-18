Эксперт по защите прав потребителей рассказала, как привлечь к ответственности недобросовестного байера

После ухода западных компаний в России кратно вырос спрос на услуги байеров. Это торговые агенты, которые делают закупки товаров за рубежом и доставляют их российским покупателям. Довольно часто байеры работают без какой-либо регистрации и рекламируют свой бизнес в соцсетях. Поэтому в случае получения некачественного товара или обмана с деньгами такого посредника трудно привлечь к ответственности. Но это возможно, рассказала директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

«При разборе таких ситуаций мы можем ссылаться на то, что байер как субъект на постоянной основе оказывает услуги и получает прибыль. Даже если он не зарегистрирован как самозанятый, индивидуальный предприниматель или юрлицо. При наличии доходов от деятельности он несет ответственность как ИП. Другой вопрос – как это доказать. Потому что, как правило, такие посредники, получая претензию, говорят: я всего один-два раза оказывал услуги. Но деятельность байера можно отследить по соцсетям. Если у него активная персональная страница, где много постов о закупках товаров, много отзывов покупателей, то можно сделать вывод, что человек занимается этим профессионально. И в таком случае к нему можно применить закон о защите прав потребителей», – рассказала Янина Голубева на пресс-конференции.

Однако если недобросовестный байер работает без регистрации, его еще нужно найти, чтобы вручить претензию. Установить достоверность персональных данных физического лица только по рекламе в соцсетях достаточно сложно. Другое дело – ИП или самозанятый, чьи данные точно есть в открытых источниках.

Янина Голубева привела пример из практики юристов центра, когда не без доли везения удалось установить личность адресата жалобы. Жительница Екатеринбурга просила помочь вернуть деньги за лекции бизнес-тренера. Этот коуч проводил вебинары о том, как много зарабатывать, находясь в южной стране. Женщина заплатила немалую сумму денег за занятия, но была разочарована. Говорила, что не получила никаких знаний и считает, что ее обманули. Разбираясь в этой ситуации, специалисты все-таки нашли этого коуча. В одном из своих видео он продемонстрировал паспорт, чтобы доказать подписчикам, какой он честный и ответственный. Специалисты сделали стоп-кадр и записали данные, а потом направили претензию. Таким образом, удалось урегулировать этот конфликт.

«Если сделка для вас существенная или дорогая, то заключать договоры либо передавать деньги без договора лицам, которые не раскрывают о себе информацию и не зарегистрированы – это очень рискованно. Потребитель должен осознавать эти риски при получении подобных услуг», – подчеркнула Янина Голубева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

