Готовится к выходу новое военное фэнтези

Сегодня в Екатеринбурге проходит закрытый показ кинокартины, которая выйдет на экраны в феврале 2026 года – художественного фильма «Спасти бессмертного», посвященного героям Ржевской битвы. Автор сценария Александр Шевцов и продюсеры картины – Людмила Кукоба и Светлана Гордеева – известны по двум фильмам франшизы «Мы из будущего».

Главный герой картины, 20-летний блогер Саша Устинов, прячется от призыва в армию в глухой деревне у деда, который уже много лет занимается поиском останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом. Случайная авария меняет все и переносит парня в 1942 год, где он встречает бойца из Киргизской ССР Мендыша Омуралиева, после чего начинается трансформация характера персонажа.

Мендыш Омуралиев – реальный исторический персонаж, герой Ржевской битвы, погибший в 1942 году с тысячами других киргизских солдат. В 2016 году останки героя были найдены поисковыми отрядами и с почетом захоронены на родине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

