МЧС предупредило о мощных снегопадах

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады в пятницу, 19 декабря. Об этом предупреждает главное региональное управление МЧС России. Там рекомендовали воздержаться от турпоходов в лес и дальних поездок на личном транспорте, а если таковые предвидятся, то к ним нужно подготовиться: взять в машину лопату, трос, топор, заряженный телефон и одежду по сезону, а также горячий чай.

Напомним, на следующей неделе синоптики обещают Екатеринбургу погодные качели, температура воздуха будет колебаться от -25 до -2 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

