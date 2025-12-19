Турналог принес 90 млн рублей в бюджет Екатеринбурга

Сборы туристического налога в Екатеринбурге составили около 90 миллионов рублей. Эта сумма поступила в городской бюджет к середине декабря, сообщила вице-мэр Анна Турунцева на бюджетной комиссии в думе.

По данным мэрии на октябрь 2025 года, Екатеринбург посетило 1,8 миллиона человек, что превышает показатели прошлых лет. Городские власти продолжат тратить деньги на развитие туристического потенциала Екатеринбурга и его продвижение, в том числе за рубежом.

Напомним, туристический налог был введен в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. За постояльцев с городских гостиниц взимается 1% от стоимости номера, минимальная плата составляет 100 рублей в сутки. Ставка налога будет ежегодно повышаться, пока не достигнет 5%. Плательщиками турналога являются объекты размещения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

