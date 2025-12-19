Сегодня – Никола Зимний. Приметы раскрыли, какими будут весна и лето

19 декабря православная церковь празднует память святителя Николая Чудотворца, архиепископа Миры Ликийской. Святой Николай Чудотворец считается защитником простых людей, покровителем мореходства, торговли и земледелия, опекуном бедных и сирот.

В «Житии» говорится, что Святой Николай родился лет в городе Мире Ликийской (Малая Азия). Был пресвитером, епископом. Церковное предание сохранило свидетельства не только чудес, совершенных святым Николаем, но и его необычайного милосердия. Так, совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Несмотря на великую кротость духа, Николай, согласно тексту его жития, был ревностным воином Церкви Христовой. Он обращал в прах языческие капища и сокрушал идолов. А на первом Вселенском Соборе в 325 году святитель в пылу обличения даже ударил по щеке еретика Ария.

В России в честь святого Николая построено множество храмов. Память святителя Николая православная церковь чтит два раза в году: 19 (6) декабря – Никола «зимний» и 22 (9) мая – Никола «вешний».

Именно образ Николая Чудотворца трансформировался в западно-европейской культуре в образ рождественского Санта-Клауса, коллегу русского Деда Мороза.

На Николу Зимнего есть следующие приметы.

Похолодание в этот день предвещает суровую зиму.

Холодный день – к урожайному году. Если на Николу день холодный – весь год будет хлебородным, а если теплый – будет много сена.

Снежный день – к поздней и дождливой весне.

Южный ветер на Николу Зимнего обещает потепление и обильный снегопад.

Звездное небо в канун праздника сулит морозную и ясную погоду зимой.

Густой утренний туман – к метели.

Ясный морозный день обещает хороший урожай.

Сильный ветер в этот день – к морозу и скорому снегопаду.

Если утром идет снег, то лето будет дождливое.

Екатеринбург, Елена Васильева

