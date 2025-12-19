Виновник пьяных покатушек, в которых погибла девушка, сядет на 6 лет

Алапаевский городской суд вынес приговор Руслану Муллахматову, виновному в смертельной аварии. Пьяный водитель Toyota Chaser катал непристегнутых друзей ночью по городу и врезался в уличный фонарь. Все закончилось плохо: одна девушка после ДТП скончалась в больнице, два других пассажира – девушка и молодой человек – получили тяжелые травмы.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, авария произошла в первом часу ночи 10 октября этого года. Водитель ехал на автомобиле со стертыми шинами, на скорости 60 км/ч его сильно занесло, и машина слетела с дороги.

Муллахматова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мужчина признал вину частично. В суде выяснилось, что с момента получения водительских прав виновник аварии около 80 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на срок 2 года 6 месяцев.

