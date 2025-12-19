В ГАИ рассказали, как будут работать в новогодние праздники

Свердловская Госавтоинспекция опубликовала график работы в новогодние праздники. Подразделения ГАИ не будут принимать граждан 31декабря 2025 года, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 января 2026 года.

В эти дни не будет проводиться регистрация транспортных средств, замена и выдача водительских удостоверений, экзамены для водителей.

Рабочие дни в каникулы будут 3, 9 и 10 января 2026 года. В ГАИ рекомендуют записываться на прием через портал госуслуг.

Екатеринбург, Таисья Исупова

