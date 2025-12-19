Строители на месяц перекроют улицу Военную

Специализированный застройщик «Актив Эффект» закроет движение транспорта по улице Военной, на участке от дома № 7а до дома № 9 с 23 декабря 2025 года по 22 января 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством ливневой канализации. На период работ изменится схема движения автобусов № 81 и № 89. Временно будут отменены остановки «Титова» по улице Военной и «Военная» по улице Титова. Маршруты автобусов будут направлены в оба направления по улицам 8 Марта – переулок Рижский – Патриса Лумумбы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

