В Верхней Пышме прошло заседание Совета ректоров вузов Свердловской области

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме состоялось заседание Совета ректоров высших учебных заведений Свердловской области. Мероприятие собрало руководителей университетов региона для обсуждения вопросов развития высшего образования и кадрового потенциала Урала.

Визит начался с экскурсии по зданию Технического университета УГМК, которую для гостей провёл директор вуза Вячеслав Лапин. Руководитель показал современные учебные аудитории, мультимедийные лаборатории и исследовательские комплексы, а также рассказал о реализуемых научных проектах и их практической значимости для предприятий.

В ходе заседания Вячеслав Лапин обратил особое внимание на вопросы реализации технических дисциплин в системе среднего и общего образования, а также на развитие взаимодействия университетов с промышленным сектором, возможности ранней профессиональной ориентации молодёжи. Кроме того, ректоры рассмотрели особенности и возможные риски приёмной кампании 2026 года с учётом законодательных нововведений в сфере регулирования платных мест.

«Для нас большая честь принимать Совет ректоров на площадке Технического университета УГМК. Такие встречи позволяют объединять усилия вузов, совместно находить решения ключевых задач развития высшего образования и кадров, а также вырабатывать совместные позиции и рекомендации для совершенствования методик и законодательной базы», – подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2025 году университет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube