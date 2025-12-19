«Вору в законе» дали 16 лет строгача за создание «общака», вымогательство и разбой

Сегодня Свердловский областной суд приговорил к 16 годам строгого режима криминального авторитета Сергея Хитрика.

Бандит, ранее неоднократно судимый, с 2002 по 2004 год был «смотрящим» за Артемовским. Он создал и контролировал «общак» – общую кассу преступников, следил, чтобы его пополняли деньгами. Хитрик вводил в городе свои бандитские порядки, наказывал тех, кто их нарушал, и был главным в разборках между преступниками.

Чтобы пополнять «общак», с сентября 2021 по февраль 2024 года он вымогал деньги и имущество, а также шел на разбой. Хитрик угрозами заставил пятерых человек отдать ему суммы от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также переписать на него машину без оплаты, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал его виновным в руководстве преступным сообществом (ст. 210.1 УК РФ), в ряде вымогательств с угрозами (чч. 1, 2, 3 ст. 163 УК РФ) и в вооруженном разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Преступник получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года. В суде Хитрик не признал себя виновным ни в одном из преступлений.

Приговор не вступил в законную силу. На обжалование у сторон есть 15 суток.

Екатеринбург, Дарья Деменева

