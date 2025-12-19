Житель Краснотурьинска пожаловался Путину на нехватку лекарств

На прямую линию Владимиру Путину дозвонился житель Краснотурьинска, который сообщил, что в аптеках города нет лекарств для льготников.
«Федеральные средства для предоставления льготных лекарств в полной мере направлены, проблемы могут быть на местах, в логистике. Обязательно обратим внимание, что у вас происходит», – заявил Владимир Путин.
Он также добавил, что льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.
Краснотурьинск, Елена Владимирова
