Житель Краснотурьинска пожаловался Путину на нехватку лекарств

На прямую линию Владимиру Путину дозвонился житель Краснотурьинска, который сообщил, что в аптеках города нет лекарств для льготников.

«Федеральные средства для предоставления льготных лекарств в полной мере направлены, проблемы могут быть на местах, в логистике. Обязательно обратим внимание, что у вас происходит», – заявил Владимир Путин.

Он также добавил, что льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

