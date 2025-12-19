По теме обращения свердловчанина к Путину возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по обращению жителя Краснотурьинска в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Как уже писал «Новый День», мужчина пожаловался, что в аптеках нет льготных лекарств.

«По данному обращению руководством следственного управления СК России по Свердловской области дано поручение незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность» для выяснения всех обстоятельств следственным путем и дачи ситуации объективной правовой оценки. В рамках уголовного дела будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», – сообщили в СУ СКР.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

