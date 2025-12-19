российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 декабря 2025, 17:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Жога взял на личный контроль вопросы, заданные Путину из УрФО

Уральский полпред Артем Жога взял на личный контроль вопросы, которые жители УрФО задали президенту в рамках горячей линии.

«На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучало несколько острых вопросов из Уральского федерального округа. Житель Краснотурьинска поделился проблемой с обеспечением льготными лекарствами, из Челябинской области рассказали о недостроенном спортивном объекте в посёлке Джабык, многодетная семья из Тюменской области спросила про меры поддержки. Эти обращения взял на личный контроль. Всего Президенту России поступило свыше 3 млн вопросов. Во время эфира Глава государства часто возвращался к теме поддержки семей с детьми. Решение вопроса демографии – ключевая задача для регионов. В Уральском федеральном округе прирост фиксируется в двух субъектах – на Ямале и в Югре. Президент высказал четкую позицию по всем вопросам жизни россиян: от предоставления льгот семьям участников спецоперации до привлечения студентов-медиков в больницы. Безусловно, поддерживаю мнение Владимира Владимировича по всем озвученным темам. Будем работать по поручениям, которые были даны Главой государства во время прямого эфира», – написал чартам Жога в своем тг-канале. И добавил, что команда Путина не оставит ни один вопрос без ответа.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Челябинск, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Россия,