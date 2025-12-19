Жога взял на личный контроль вопросы, заданные Путину из УрФО

Уральский полпред Артем Жога взял на личный контроль вопросы, которые жители УрФО задали президенту в рамках горячей линии.

«На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучало несколько острых вопросов из Уральского федерального округа. Житель Краснотурьинска поделился проблемой с обеспечением льготными лекарствами, из Челябинской области рассказали о недостроенном спортивном объекте в посёлке Джабык, многодетная семья из Тюменской области спросила про меры поддержки. Эти обращения взял на личный контроль. Всего Президенту России поступило свыше 3 млн вопросов. Во время эфира Глава государства часто возвращался к теме поддержки семей с детьми. Решение вопроса демографии – ключевая задача для регионов. В Уральском федеральном округе прирост фиксируется в двух субъектах – на Ямале и в Югре. Президент высказал четкую позицию по всем вопросам жизни россиян: от предоставления льгот семьям участников спецоперации до привлечения студентов-медиков в больницы. Безусловно, поддерживаю мнение Владимира Владимировича по всем озвученным темам. Будем работать по поручениям, которые были даны Главой государства во время прямого эфира», – написал чартам Жога в своем тг-канале. И добавил, что команда Путина не оставит ни один вопрос без ответа.

Екатеринбург, Елена Васильева

