В Екатеринбурге открываются катки: где и сколько стоит покататься на коньках

В Екатеринбурге наступил сезон массового катания на коньках – в выходные в городе открывается сразу несколько крупных катков. В этом году цены на популярное зимнее развлечение заметно выросли.

Каток на площади

В самом центре Екатеринбурга 21 декабря откроется, пожалуй, самый красивый ледовый каток в городе. На площади 1905 года можно будет покататься на коньках в окружении елок и праздничной иллюминации под живую музыку, а переодеться – в комфортном теплом павильоне. Но в этом году организаторы сократили время сеансов до 1 часа, а цены подняли на 20%. В новогодние каникулы детский входной билет будет стоить 400 рублей, взрослый – 800 рублей. Если брать коньки напрокат, то катание обойдется еще дороже – для взрослых в 1100 рублей.

Каток на «УГМК-Арене»

С 24 декабря можно покататься на коньках в самой большой ледовой арене на Урале. Но сеансы массового катания будут проходить не в основной чаше стадиона, а на тренировочной площадке. Выйти на лед можно будет также 25 декабря и в новогодние каникулы 2, 3, 5, 7, 9 и 11 января. В каждый из этих дней будет два сеанса: в 17:00 и 19:00.

Длительность сеанса составит 1 час. Входной билет для детей – 700 рублей, для взрослых – 1000 рублей, прокат коньков стоит 500 рублей. Билеты нужно покупать в кассах арены. Организаторы обещают на льду развлекательную программу с музыкой и подарками.

Каток в «Юности»

С 18 декабря работает открытый каток спорткомплекса «Юность». Он занимает 15 тысяч квадратных метров и имеет удобное расположение рядом с метро «Геологическая» и ТРЦ «Гринвич». Каток открыт для посещения по будням с 19:00 до 22:00, по субботам – с 17:00 до 22:00, по воскресеньям – с 15:00 до 22:00.

Входной билет для взрослых – 400 рублей, для школьников – 200 рублей в будни и 300 рублей в выходные дни. Прокат одной пары коньков стоит 300 рублей, заточка коньков – 350 рублей.

Каток на «Динамо»

20 декабря в 12:00 состоится открытие катка на спортивной базе «Динамо». Пройти на площадку можно будет через многофункциональный городок (со стороны Олимпийской набережной). Каток будет работать в будни с 17:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 22:00. Время сеанса – 1,5 часа. Входной билет для взрослых – 300 рублей, для детей и студентов – 250 рублей. Прокат коньков стоит 250 рублей. На стадионе есть теплые помещения, где можно переодеться, также работает буфет.

Каток в Академическом районе

Вечером 19 декабря в Преображенском парке открылся каток – самый большой на естественном водоеме в городе. Он поделен на три больших зоны для массового катания, а для спортсменов выделены отдельные площадки – для конькобежного спорта и игры в хоккей.

Каток будет работать по будням с 12:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Вместо билетов здесь используются пластиковые карты, которые можно приобрести один раз в кассе (стоит 50 рублей), а затем только пополнять баланс. Есть система бонусов. По карте вход на каток в будни стоит 250 рублей, в праздничные дни – 400 рублей. Прокат коньков – 300 рублей в час (последующие часы – 100 рублей в час). Обычный входной билет на каток будет стоить 500 рублей, действует в течение двух часов.

Каток «Северное сияние» в парке Маяковского

Администрация парка обещала открыть каток не ранее 20 декабря. Из-за теплой погоды, стоявшей в начале месяца, специалисты не могли качественно залить лед. Однако работы продолжаются. Существенных изменений в работе «Северного сияния» не ожидается.

Также каток должен появиться в парке «Уралмаш» после проведенной реконструкции. Он задумывался вместе с мостом, который будет выполнять функцию смотровой площадки. Но пока об его открытии не сообщается.

Катки в районах

По традиции, крупные торговые центры и спортивные школы организуют собственные катки для массового катания. Открытые ледовые площадки откроются у ТРЦ «Радуга Парк», Veer Mall, спортшколы № 19 «Детский стадион», СК «Локомотив – Изумруд», в микрорайоне Солнечном. Обычно входной билет на эти катки дешевле – 200-300 рублей за сеанс. Также с конца ноября работает крытый каток «Айсберг» в развлекательном центре «Луна». Расписание сеансов массового катания нужно уточнять на сайте или у администратора (обычно с 11:15 до 15:00), вход – 350 рублей, в праздничные дни – 550 рублей. Прокат коньков – 300 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

