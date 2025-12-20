Спортивным открытием года стал зал в квартале «Архангел Михаил»

Спортзал RCC Gym стал «Открытием года» в Екатеринбурге, награду вручили в рамках конкурса спортивных организаторов «Место старта», его проводит администрация города. Эксперты единогласно выбрали победителя. Зал открылся осенью в новом квартале «Архангел Михаил».

Отметим, что история конкурса берет начало в 2023 году, когда менеджмент Департамента спорта Екатеринбурга решил создать единую площадку для тех, кто делает спортивные события и создает объекты.

Екатеринбург, Елена Сычева

