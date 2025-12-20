На Урале резко похолодало: «по ощущениям -39»

В Екатеринбурге резко похолодало, сегодня утром температура воздуха была около -27 градусов, днем воздух «прогрелся» до -24, погодные приложения в смартфонах указывают, что из-за ветра ощущается холоднее – «как -39».

Отметим, ожидается, что сегодня ночью будет так же холодно – до -25 градусов, однако днем в воскресенье станет значительно теплее – около -5 градусов. На следующей неделе также прогнозируются погодные качели.

Екатеринбург, Елена Сычева

