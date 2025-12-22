Екатеринбург ждут погодные качели: от -3 до -30

В последнюю полноценную рабочую неделю перед Новым годом екатеринбуржцев ждут погодные качели: температура воздуха будет колебаться от -3 °C до -30°.

Теплее всего будет в понедельник и вторник днем – от -2° до -4°, ночью около -7°. В ночь на среду существенно похолодает: до -20 °C, днем ожидается около -17°.

Холоднее всего будет в ночь на четверг – ударит 30-градусный мороз. Днем будет чуть теплее, около -25°. В пятницу ночью до -26°, днем до -17°. В субботу и воскресенье днем ожидается -12…-13 °C, по ночам – около -17…-16°, сообщает Гидрометцентр России.

Екатеринбург, Елена Сычева

