Понедельник, 22 декабря 2025, 10:09 мск

Пермский тракт перекрыли на выезде из Первоуральска (СХЕМА)

В понедельник, 22 декабря, с 09:00 до 18:00 на автодороге Р-242 планируются дорожные работы на 326-327 км в направлении из Первоуральска в Екатеринбург.

Как сообщает Уралуправтодор, движение на съезде будет перекрыто. Проехать из Первоуральска в Екатеринбург можно после разворота на транспортной развязке на 322-м километре. Дорожные службы просят водителей планировать свой маршрут заранее.

Первоуральск, Елена Владимирова

