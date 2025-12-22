Пермский тракт перекрыли на выезде из Первоуральска (СХЕМА)

В понедельник, 22 декабря, с 09:00 до 18:00 на автодороге Р-242 планируются дорожные работы на 326-327 км в направлении из Первоуральска в Екатеринбург.

Как сообщает Уралуправтодор, движение на съезде будет перекрыто. Проехать из Первоуральска в Екатеринбург можно после разворота на транспортной развязке на 322-м километре. Дорожные службы просят водителей планировать свой маршрут заранее.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube