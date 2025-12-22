На севере Урала сгорел дом многодетного священника-старообрядца

Сегодня ночью в Ивделе сгорел дом священника Русской православной старообрядческой церкви Иоанна Пшеничникова, настоятеля храма во имя протопопа Аввакума.

Как сообщает телеграм-канал «Уральский старовер», сам священник и один из его сыновей госпитализированы с ожогами. Его супруга и еще четверо детей не пострадали.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области сообщили, что пожар начался в 02:24. На площади 60 кв. м сгорели внутренняя отделка, перегородки, домашнее имущество, кровля, чердачное перекрытие дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В 03:29 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:44.

Ивдель, Елена Владимирова

