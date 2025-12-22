За год уральцы заключили более 27 тысяч браков

В 2025 году в Свердловской области было заключено более 27 тысяч браков.

Самым популярным местом оформления отношений стал Дворец бракосочетания Екатеринбурга, там было зарегистрировано более 3,6 тысяч семейных союзов, сообщили в ДИПе.

По данным Свердловскстата, в 2023 году в области было заключено 30 288 браков, в 2022-м – 34 517, в 2021-м – 29 384, в 2020-м – 24 164.

Екатеринбург, Елена Владимирова

