Осужден участник шайки, которая угоняла и разбирала на запчасти Kia Rio (ФОТО)

В Екатеринбурге осужден участник шайки, которая три года угоняла иномарки, чтобы разобрать их на запчасти. Предпочтение злоумышленники отдавали марке Kia Rio.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, к делу угонщики подошли серьезно. Один из членов шайки оборудовал в своем частном доме на окраине Екатеринбурга автомастерскую и нашел подельника, которому предложил заработать на торговле запчастями из краденых машин. «Таким образом, была создана организованная группа, в которой один фигурант подыскивал и угонял машины, передавая их сообщнику. Второй же отгонял их в свою мастерскую, где разбирал для перепродажи на запчасти», – уточнили в полиции.

С 2022 по 2024 год фигуранты похитили 10 чужих автомобилей, причинив их владельцам ущерб на общую сумму более 13,5 млн рублей. Угонщики соблюдали конспирацию и осторожность, пользовались большим количеством сим-карт, зарегистрированных на посторонних людей, применяли технические устройства для подавления сигналов GPS-маяков в машинах, а также подменными государственными номерами.

В апреле 2024 года один из участников группы был пойман на выезде из города за рулем очередного чужого автомобиля с подложными номерами, а также со взломанным замком зажигания.

Угонщика приговорили к 9 годам колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

