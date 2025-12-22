Осужден участник шайки, которая угоняла и разбирала на запчасти Kia Rio (ФОТО)

В Екатеринбурге осужден участник шайки, которая три года угоняла иномарки, чтобы разобрать их на запчасти. Предпочтение злоумышленники отдавали марке Kia Rio.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, к делу угонщики подошли серьезно. Один из членов шайки оборудовал в своем частном доме на окраине Екатеринбурга автомастерскую и нашел подельника, которому предложил заработать на торговле запчастями из краденых машин. «Таким образом, была создана организованная группа, в которой один фигурант подыскивал и угонял машины, передавая их сообщнику. Второй же отгонял их в свою мастерскую, где разбирал для перепродажи на запчасти», – уточнили в полиции.
С 2022 по 2024 год фигуранты похитили 10 чужих автомобилей, причинив их владельцам ущерб на общую сумму более 13,5 млн рублей. Угонщики соблюдали конспирацию и осторожность, пользовались большим количеством сим-карт, зарегистрированных на посторонних людей, применяли технические устройства для подавления сигналов GPS-маяков в машинах, а также подменными государственными номерами.
В апреле 2024 года один из участников группы был пойман на выезде из города за рулем очередного чужого автомобиля с подложными номерами, а также со взломанным замком зажигания.
Угонщика приговорили к 9 годам колонии.
Екатеринбург, Елена Владимирова
