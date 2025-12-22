Высокопоставленному полицейскому вынесли приговор за смерть старушки

В Екатеринбурге суд вынес приговор высокопоставленному сотруднику полиции – его признали виновным в гибели 87-летней женщины. Речь идет о замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД России Марате Кадашове, который в прошлые новогодние каникулы насмерть сбил пенсионерку во дворе дома на Щорса: он сдавал задним ходом и не заметил бабушку. От полученных травм она скончалась.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель обязан знать, что движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения, а также на дворовых территориях пешеходы имеют преимущество», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, отметив, что водитель проявил «преступную небрежность».

Изначально мужчине определили наказание в один год колонии, однако заменили его на принудительные работы на тот же срок. 10% заработка будет уходить государству. Также Кадашову нельзя будет водить машину в течение полутора лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

