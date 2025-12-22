В зоопарке выбирают Снегурочку

Перед Новым годом в Екатеринбургском зоопарке решили выбрать Снегурочку. Требование к красавицам только одно – они должны быть белыми.

Как сообщили в зоопарке, проголосовать можно за одну из семи претенденток.

Альбина – рыже-серый валлаби. Юная и энергичная.

Ольха – индийский дикобраз. Внешне колючая, но ласковая.

Букля – полярная сова. Очаровательная ночная охотница с завораживающим взглядом.

Хатанга – белая медведица. Морозоустойчивая чемпионка по плаванию.

Амби – аксолотль. Тайная обитательница водоемов с прелестной улыбкой.

Флора – королевская змея. Изящная и таинственная, держит хладнокровие даже перед камерой.

Омега – песец. Элегантная спортсменка, любит одеваться по сезону.

Голосование на странице зоопарка «ВКонтакте» продлится до 28 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube