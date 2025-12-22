На Юго-Западе устраняют последствия крупной аварии на теплосетях

Крупную аварию на теплосетях устраняют энергетики на Юго-Западе Екатеринбурга. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, диагностическая служба выявила повреждение сети в районе дома № 21 на улице Вонсовского.

«Чтобы оперативно отремонтировать трубы, необходимо на время ограничить теплоснабжение 14 жилых домов. На месте работают 15 специалистов, ремонт ведется с помощью 6 единиц специализированной техники. Окончание работ запланировано до 9 утра 23 декабря, но энергетики приложат все усилия, чтобы закончить раньше. После окончания работ теплоснабжение будет полностью восстановлено. Учитывая, что температура наружного воздуха -4 градуса, температура внутри жилых помещений не опустится ниже нормативных +18 °C», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК.

Отметим, что перебои в теплоснабжении начались в многоэтажках на Вонсовского с конца прошлой недели. Тогда авария была зафиксирована на сетях в районе Вонсовского, 19.

Екатеринбург, Елена Васильева

