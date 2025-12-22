На Тюменском тракте столкнулись 4 автомобиля, собралась пробка длиной 10 км (ФОТО)

Автоинспекторы ввели реверсивное движение на 15-м км трассы Екатеринбург – Тюмень в связи с массовым ДТП.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, четыре автомобиля столкнулись на обходе поселка Белоярский. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, спасатели и врачи. Инспекторы проводят осмотр места ДТП, устанавливают причины случившегося, регулируют поток транспорта. По факту ДТП проводится проверка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП скопилась пробка длиной более 10 км.

Фото: Госавтоинспекция

Белоярский, Елена Владимирова

