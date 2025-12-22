«Мечта о второй ветке – наша скрепа». В Екатеринбурге открывается выставка об истории метрополитена

В музее истории Екатеринбурга открывается выставка «Метро как предчувствие». Экспозиция посвящена сразу двум юбилеям: закладки (1980) и пуска (1991) свердловского метро. Планируется, что последним днем работы выставки станет 26 апреля 2026 года – дата официального открытия уральской подземки.

Екатеринбургское метро и сейчас остается самым компактным в России, первая линия включает в себя лишь 9 станций. Это с одной стороны и предмет шуток со стороны горожан, а с другой – самый обсуждаемый инфраструктурный проект в городе. «Екатеринбургская подземка плотно окружена ореолом мифов, версий и предположений. Погрузиться в них, как и в историю грандиозной стройки, предлагают создатели выставки. Заголовок «Метро как предчувствие» транслирует ключевую эмоцию экспозиции: настроение предвкушения, ожидания и эйфории, которое охватывало жителей города-миллионника в 1970-е годы при мысли о строительстве «самого современного вида транспорта», – рассказали в музее.

Выставка рассказывает, как воплощался в жизнь важный для города проект. Какие шли дебаты вокруг наименований станций и их дизайна, как проходили торжественные церемонии («первый ковш», «первая сбойка», официальный пуск метро), и какими были будни метростроителей.

Помимо раритетных фотографий, документов и эскизов в музее можно будет увидеть образцы горных пород, использовавшихся при отделке станций, первую форменную одежду машинистов, ленту, разрезанную на церемонии пуска, билет первого пассажира. Организаторы также подготовили интерактив для посетителей. На выставке можно очутиться в кабине машиниста, почувствовать запах метро и даже перенестись на несуществующую платформу станции «Бажовская». Экспонаты для выставки предоставили Екатеринбургский метрополитен, Государственный архив Свердловской области и ООО «Метрострой – ПТС».

Выставочный проект «Метро как предчувствие» станет финальной выставкой музея истории Екатеринбурга в 2025 году, который отметил 85-летие. «Пропустить тему метрополитена было бы неверно. Это наша скрепа, в которой, словно в зеркале, отражается история современного города. Идея строительства метро появилась в повестке с рождением миллионного жителя города в 1967 году. Борис Ельцин, будучи первым секретарем Свердловского обкома КПСС, сумел убедить Леонида Брежнева и запустить стройку. В 1990-2000-х годах, несмотря на бурное политическое противостояние, тема продолжения метро неизменно объединяла тогдашнего главу города Аркадия Чернецкого и губернатора Эдуарда Росселя. И до сих пор она продолжает оставаться в повестке каждого нового градоначальника и главы региона. А мы, горожане, продолжаем гордиться – на Урале такого больше ни у кого нет. Да, метро небольшое, да, в одну линию из девяти станций, но свое!» – отметил директор музея Игорь Пушкарев.

Выставка «Метро как предчувствие» будет работать для посетителей с 26 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

