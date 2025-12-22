Уральскую пенсионерку чуть не погубила сосиска

Свердловские медики спасли жизнь 70-летней пенсионерке, которая чуть не погибла из-за обыкновенной сосиски.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, женщина случайно проглотила сосиску целиком, и продукт застрял у нее в пищеводе. Пришлось вызвать скорую помощь. Пенсионерку отвезли в приёмное отделение городской клинической больницы №14. Затем ее принял заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Ковалевский.

Попытки сдвинуть инородное тело аппаратом не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли врачи рассекли сосиску. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube