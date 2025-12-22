Уральскую пенсионерку чуть не погубила сосиска

Свердловские медики спасли жизнь 70-летней пенсионерке, которая чуть не погибла из-за обыкновенной сосиски.
Как сообщили в пресс-службе минздрава, женщина случайно проглотила сосиску целиком, и продукт застрял у нее в пищеводе. Пришлось вызвать скорую помощь. Пенсионерку отвезли в приёмное отделение городской клинической больницы №14. Затем ее принял заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Ковалевский.
Попытки сдвинуть инородное тело аппаратом не увенчались успехом, поэтому с помощью коагуляционной петли врачи рассекли сосиску. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок.
Екатеринбург, Елена Владимирова
