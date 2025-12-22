Энергетики устроили новогодний праздник для воспитанников детдома «Каравелла» (ВИДЕО)

Компания «Т Плюс» организовала благотворительную елку для воспитанников центра социальной помощи «Каравелла» в Екатеринбурге. Яркое новогоднее представление посмотрели несколько десятков детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Малыши и подростки с удовольствием танцевали с аниматорами, обнимали Деда Мороза и Снегурочку, были в восторге от аквагрима, а под конец праздника получили сладкие подарки.

Праздник в детском доме

«Нам очень понравилось. Даже педагоги увлеченно смотрели новогодний спектакль, а какие яркие эмоции были у детей! Особенно всех впечатлили живая Теплотрасса, огромные белые медведи и танцующий заяц. Приятно, что новогодняя елка была еще и познавательной. Детям в игровой форме рассказали о правилах безопасности и о том, откуда берутся тепло и свет в домах. Спасибо большое нашим гостям за участие в жизни детей», – рассказала «Новому Дню» директор детдома Ольга Молокова.

«Т Плюс» – социально ответственная компания, мы проводим уроки безопасности, экскурсии, занятия в учебных заведениях, а такие праздники нам проводить особенно приятно. Дети радуются так искренне! Здорово сознавать, что мы дарим радость, дарим наше тепло и, хоть ненадолго, становимся волшебниками», – отметила руководитель пресс-службы Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Добавим, что в детском доме «Каравелла» находятся 72 ребенка, оставшихся сиротами или без попечения родителей. Возраст воспитанников – от 3 до 17 лет. Педагоги и психологи помогают детям адаптироваться к новым условиям, также в социальном центре организован консультационный клуб для замещающих семей.

