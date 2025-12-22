Команда Технического университета УГМК стала призером финала Осеннего кубка CASE-IN

Команда студентов Технического университета УГМК «PRIBORCHIKI» заняла 3-е место в Студенческой лиге Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN в направлении «Общеотраслевое».

Финал Осеннего кубка объединил сильнейшие команды со всей страны. Победителями и призерами соревнований стали студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, Красноярского края, Республики Татарстан, а также молодые специалисты крупнейших отраслевых компаний.

На протяжении трех месяцев более 1700 студентов работали над кейсом «Новые рубежи цифровой индустрии и энергетики Красноярского края». Проект был посвящён поиску решений по стратегическим приоритетам региона – модернизации критической инфраструктуры, цифровой трансформации, переходу к новым источникам энергии и развитию компетенций инженерных кадров. До финала дошли всего 14 сильнейших команд, в числе которых – команда Технического университета УГМК.

«Призовые места наших студентов в чемпионате CASE-IN – это и подтверждение достойного уровня инженерной подготовки, и повод в очередной раз убедиться в том, что развитие активности в ребятах, их кругозора и умения работать в команде – не менее важные аспекты внеучебной работы, которым необходимо посвящать много усилий педагогам и наставникам», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Напомним, что в мае команды студентов Технического университета УГМК успешно выступили в весеннем кубке CASE-IN, завоевав два первых и два третьих места в различных инженерных направлениях.

В структуре чемпионата CASE-IN осенний и весенний кубки выполняют разные задачи. Осенний кубок традиционно открывает сезон и ориентирован на широкое вовлечение участников, позволяя получить первый опыт работы с инженерными и управленческими кейсами. Весенний кубок является ключевым этапом чемпионата.

CASE-IN – один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, входящий в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX. Его участники работают с реальными производственными кейсами, а решения оцениваются экспертами из числа представителей власти, бизнеса и науки.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

