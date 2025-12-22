В Нижних Сергах будут судить разбойника, напавшего на пункт приема металлолома (ФОТО)

В Нижних Сергах будут судить 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении на пункт приема металлолома, незаконной покупке огнестрельного оружия и наркоторговле.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, ночью 24 сентября 2025 года обвиняемый и его соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напали на пункт приема металлолома. Обвиняемый выстрелил в сотрудника пункта из двуствольного охотничьего ружья, но, к счастью, мужчина не пострадал. Забрав металлолом, преступники скрылись.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемый был по горячим следам задержан у себя дома полицейскими при поддержке бойцов СОБРа. Он признался, что его сообщник поехал в Екатеринбург. Его вскоре задержали в рейсовом автобусе.

Первый фигурант помимо разбоя обвиняется в том, что незаконно купил и хранил у себя дома винтовку и 22 винтовочных патрона. Кроме того, он обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

Нижние Серги, Елена Владимирова

