На Урале растет спрос на тренеров искусственного интеллекта

В 2025 году в регионах УрФО было открыто более пятидесяти вакансий для AI-тренеров. При этом образование соискателей для работодателей не так важно, как фактический опыт.

По данным платформы hh.ru, 29% подобных предложений касаются Свердловской области, 28% – Челябинской области.

37% вакансий для тренеров нейросетей требуют от кандидатов наличие высшего образования, однако большинству работодателей (63%) диплом не важен. А вот опыт в этой профессии обязателен: 99% вакансий доступны кандидатам, которые в профессии 1-3 года, еще 1% – от 3 до 6 лет.

80% предложений для AI-тренеров предполагают полную занятость, остальные 20% – трудоустройство в гибком графике. Практически 100% таких вакансий в регионе предполагают удаленный режим работы.

Кандидатам, желающим сделать карьеру на обучении искусственного интеллекта, требуется знать английский язык, иметь навыки копирайтинга, редакторской деятельности, анализа текстовой информации, графического дизайна.

При этом в каждой вакансии набор требований может быть уникальным, поскольку область применения ИИ постоянно расширяется. На рынке труда представлены вакансии AI-тренера для обучения Alice AI, AI-тренера в сфере медицины, AI-тренера в сфере юриспруденции, AI-тренера по работе с текстами, AI-тренера для обучения YandexGPT, AI-тренера в сфере высшей математики, AI-тренера в области программирования и др.

В вакансиях работодатели перечисляют обычно следующие задачи будущих сотрудников: составлять для нейросети эталонные ответы на запросы пользователей; оценивать ответы ИИ по юридическим и другим критериям; составлять тесты для проверки нейросети, размечать эти тесты; проверять достоверность источников, на которые ИИ ссылается в ответах.

Зарплаты в вакансиях для AI-тренеров варьируются в Уральском ФО от 36 тысяч рублей до 188 тысяч рублей. Как правило, работодатели предлагают оплату из двух частей: оклад и премия по результатам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

