ОРВИ болеют почти 56 тысяч свердловчан

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 5%: всего заболели 55,8 тысячи свердловчан. При этом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, темпы прироста заболеваемости продолжают замедляться вторую неделю подряд. В Екатеринбурге эпидситуация даже улучшилась: число заболевших снизилось на 4,3%.

Среди возбудителей обнаружены также вирусы гриппа, covid-19, риновирусы.

«Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с санитарным законодательством принимаются противоэпидемические меры», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

