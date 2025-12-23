WBA признала промоушен RCC Boxing одним из лучших в мире

Компания RCC Boxing Promotions, созданная РМК, признана одним из лучших промоушенов мира на 104-й ежегодной конвенции WBA, которая прошла в декабре в Орландо. Генеральный директор уральской промоутерской компании Герман Титов получил награду из рук в руки и поблагодарил коллег за продуктивную совместную работу.

«За прошедшие 12 месяцев на наших турнирах разыгрывались титулы WBA Asia, WBA Continental и мировые пояса WBA Gold», – сообщили в пресс-службе RCC Boxing.

По итогам конвенции Герман Титов подтвердил намерения продолжать плотное сотрудничество с WBA и проводить поединки мирового статуса в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

