Будет до -30. Екатеринбург ждет арктическое вторжение

На Екатеринбург надвигается арктическое вторжение – резкое похолодание начнется уже сегодня. По данным Гидрометцентра России, аномальная погода в Свердловской области ожидается 23-25 декабря.

В регионе объявлено предупреждение: температура воздуха отклонится от климатической нормы на 7 градусов и более, сообщили в Уральском управлении метеорологии. По ночам и утром в ближайшие дни ожидается сильные морозы: в ночь на среду в Екатеринбурге будет до -25 градусов, на четверг – до -30 °C, на пятницу – до -28°. Затем начнется потепление.

На севере региона в то же время будет до -40 °C. Такую погоду предсказывают в Ивделе, Гарях, Кытлыме и других северных и горных районах Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

