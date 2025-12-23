Инфляция в Свердловской области замедлилась из-за бензина и рубля

В Свердловской области годовая инфляция замедлилась до 8,5%, сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В октябре этот показатель был на уровне 9,5%. Это стало возможным благодаря стабилизации цен на топливо и снижению цен на продукты питания, особенно на сахар», – говорится в пресс-релизе.

Также, по данным регулятора, поспособствовала замедлению инфляции ситуация с ростом производства на региональных птицефабриках, что потянуло за собой снижение цен на яйца. Из негативных факторов – на показателях сказался рост цен на овощи и фрукты, связанный с завершением сезона урожая.

Также на ситуацию повлияло укрепление рубля. Это, в свою очередь, сделало дешевле некоторую импортную технику, например телевизоры, а также туры в Египет, ОАЭ и Турцию. При всем этом подорожали косметика, кофе, одежда и обувь из-за роста логистических издержек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube