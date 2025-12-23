На Тюменском тракте столкнулись три автомобиля, один человек погиб, второй ранен

Сотрудники Госавтоинспекции временно ввели реверсивное движение на 79-м км трассы Екатеринбург – Тюмень вблизи Богдановича, где случилось массовое ДТП.

Как сообщили в облГАИ, столкнулись ВАЗ-2112, «Лада Веста» и «Лада Ларгус». Пассажир «двенадцатой» погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Для установления всех причин и обстоятельств аварии проводятся необходимые проверки и экспертизы.

