Мальчик с ДЦП получил от благотворителей то, что очень просил на Новый год

По всей России благотворители в рамках федеральной программы «Елка желаний» продолжают исполнять мечты детей на Новый год.

В Свердловской области данная акция реализуется при содействии волонтерского центра РМК. Одним из счастливчиков, чье желание исполнилось до наступления Нового года – Сережа Баша, которому в 4 года был поставлен диагноз ДЦП. Несмотря на такой диагноз, Сергей вместе с мамой не унывает и с большим упорством продолжает бороться с ним.

Пройдя множество реабилитаций и операцию на ноге, Сережа теперь может самостоятельно ходить и даже играть в футбол, а чтобы совершенствовать свои навыки и тренировать мышцы, врачи рекомендовали занятия на беговой дорожке. Ее и попросил мальчик на «Елке желаний».

Шарик с желанием Сережи попал в руки директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, который приехал в гости к семье с новогодним подарком – беговой дорожкой. И сразу после сборки Сергей начал ее изучать и пробовать разные режимы скорости, выбирая для себя самый оптимальный.

«Это какое-то чудо. Мы второй год принимаем участие в «Елке желаний» и второй раз желание Сережи исполнилось. На одной из последних реабилитаций врачи рекомендовали нам обратить внимание на усиление мышц ног и больше двигаться, но на улице не всегда это делать удобно. Поэтому беговая дорожка – это настоящее сокровище для нас», – поделилась мама Сережи Анна Баша.

Екатеринбург, Елена Васильева

