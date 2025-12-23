российское информационное агентство 18+

В Михайловске 8-летний мальчик упал с деревянной горки

Фото СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области ребенок получил тяжелую травму, управ с горки. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР, несчастный случай произошел 20 декабря в Михайловске. Мальчик 2017 года рождения получил травму, которую квалифицировали как причинение тяжкого вреда его здоровью. По версии следствия, ребенок упал из-за того, что у горки не было перил. Сейчас ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Михайловск, Елена Владимирова

