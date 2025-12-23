31 декабря будут работать 9 отделений Почты России, 2 января – 16 (СПИСОК)

В предпраздничные и праздничные дни, а также в новогодние каникулы график работы отделений Почты России в Екатеринбурге изменится.

Как сообщили в пресс-службе Почты России, 30 декабря все почтовые отделения закроются на 1 час раньше обычного. 31 декабря будут открыты только 9 отделений по адресам: 620026 (ул. Декабристов, 16-18); 620041(ул. Красина, 7); 620076 (ул. Гастелло, 1); 620078 (ул. Мира, 37); 620092 (ул. Сыромолотова, 28А), 620102 (ул. Белореченская улица, 30); 620103 (ул. Окружная, 8); 620131 (ул. Крауля, 74); 620144 (ул. Сурикова, 28).

1 января – выходной у всех отделений.

Со 2 января свою работу в новом году начнут почтовые отделения: 620007 (ул. Карельская, 68); 620010 (ул. Грибоедова, 24); 620012 (ул. Ильича, 17); 620026 (ул. Декабристов, 16-18); 620041 (ул. Красина, 7); 620076 (ул. Гастелло, 1); 620078 (ул. Мира, 37); 620085 (ул. Титова, 14); 620092 (ул. Сыромолотова, 28А); 620102 (ул. Белореченская, 30); 620103 (ул. Окружная, 8); 620131 (ул. Крауля, 74); 620137 (ул. Блюхера, 59); 620141 (ул. Бебеля, 164); 620144 (ул. Сурикова, 28); 620149 (ул. Академика Бардина, 21А). Эти же отделения будут работать все праздничные дни до 11 января по установленному режиму работы.

Главпочтамт будет закрыт 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Все остальные почтовые отделения в Екатеринбурге будут работать в обычном режиме 3, 4 и 5 января. 30 декабря и 6 января отделения закроются на час раньше, а 7 января будет выходным днём.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

