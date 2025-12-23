В Академическом стартовали продажи квартир в новом доме на въезде в район

АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») объявил о старте продаж в доме 3.3 квартала «Первый Академ». Он расположен на улице Краснолесья на въезде в район.

В доме будет 6 секций от 6 до 24 этажей. На каждом этаже разместятся по 6-8 квартир с разнообразными планировками – от компактных 29 м² до просторных 115 м². Помещения будут очень светлыми – в них установят панорамные окна высотой до 2,2 м. Дворы в новом квартале планируется оформить с использованием натуральных материалов – дерева, песка, мелкой гальки и мульчи. В пространстве предусмотрены различные зоны отдыха и активности на свежем воздухе: детские домики и игровые площадки для малышей, воркаут-площадки и качели. В каждом дворе также отведено место для заливки катка зимой. Территория около домов будет безопасна для пешеходов, здесь реализована концепция открытого двора без машин.

В пресс-службе застройщика отмечают, что вся необходимая инфраструктура уже готова: рядом школы №16 и №19, детские сады, аптеки, магазины первой необходимости и ТРЦ – в шаговой доступности. «Хвойный массив Юго-Западного лесопарка и свежий воздух, оборудованная тропа здоровья и лыжня, близость трамвайной линии и удобный выезд в другие районы города – условия, привлекательные для горожан, которые ценят активную городскую жизнь, отдых и занятия спортом на природе», – отметила заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Нина Голубцова.

Строительство квартала «Первый Академ» идет поэтапно, с 2023 по 2029 год. Сдача дома 3.3 запланирована на 4 квартал 2027 года.

Екатеринбург, Таисья Исупова

