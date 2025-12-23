Екатеринбург встал в предновогодние пробки

В Екатеринбурге начались традиционные предновогодние пробки. По данным сервиса «Яндекс», даже днем трафик оценивается в семь баллов, особенно сложно проехать автомобилистам по центру города.

Усложняют ситуацию на дорогах погодные условия – сегодня прошел снегопад, а завтра ожидается резкое похолодание. Водителей просят тщательнее продумывать маршруты и выезжать заранее, чтобы не опаздывать.

Екатеринбург, Елена Сычева

